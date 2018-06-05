На севере Крыма построят химический кластер "Неохим"

В северной части полуострова, где расположены два действующих предприятия большой химии - "Крымский содовый завод" и "Титановые инвестиции", создадут химический кластер. На 79 гектарах, прилегающих к действующим предприятиям, появятся новые производства, основным направлением деятельности которых будет переработка накопленных отходов химпрома. Сами заводы сегодня испытывают трудности, но поддержка правительства региона позволяет им постепенно встать на ноги.

Черная полоса

Армянск - классический моногород, где основной работодатель - местный филиал предприятия "Титановые инвестиции". Завод изготавливает диоксид титана, который используется в лакокрасочной отрасли, производстве пластмассы, а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

После 2014 года предприятие потеряло наработанные каналы сбыта в Западной Европе и США. Сейчас больше половины выпускаемой продукции реализуется в России, остальное поставляют в Турцию, страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Потеря рынков сбыта и поставки сырья, конечно, сказалась на финансовом состоянии производства. А в августе прошлого года еще случилось ЧП: в одном из цехов обрушилась кровля.

В феврале 2018 года арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства холдинга за невозврат банку-кредитору около 2,5 миллиарда рублей, которые должны были быть возвращены еще летом 2016 года. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 21 августа. Однако остановка градообразующего предприятия поставит на грань выживания целый город, в котором проживают около 22 тысяч человек.

Поэтому к решению проблемы предприятия подключилось правительство республики.

Дотянуть рельсы

Несмотря на то, что "Титановые инвестиции" находятся в непростом финансовом положении, производство на заводе постепенно восстанавливается и в мае даже вышло на проектный объем 8,5 тысячи тонн двуокиси титана в месяц. Дальнейшему росту мешают три технические проблемы: дефицит воды, отсутствие железнодорожной ветки, по которой на производство будет поставляться сырье и отгружаться готовая продукция, и недостаточное газоснабжение, особенно ощутимое в зимний период.

- Постепенно решаются проблемы газоснабжения и водообеспечения предприятия, известно, из каких источников это будет финансироваться, - говорит гендиректор ООО "Титановые инвестиции" Александр Емелин. - Параллельно вместе с правительством решаем вопрос строительства прямой железнодорожной ветки. С сентября 2015 года у нас нет железнодорожного сообщения, что негативно сказывается на нашей деятельности, кроме того, не дает возможности для дальнейшего развития: цех сложных минеральных удобрений можно будет открыть только после ее строительства. Мы уже зарегистрировали марки удобрений, которые планируем выпускать, получили необходимые документы, осталось решить проблемы транспортной логистики.

Железная дорога должна быть построена на средства завода. Ориентировочная стоимость - около 600 миллионов рублей.

- Проект сейчас находится в стадии разработки, долго не могли сдвинуться с места из-за нерешенного вопроса с землей, - добавил он. - Планируем, что к моменту открытия железнодорожного сообщения с материка в конце 2019 года мы свою ветку тоже построим.

Крымские ресурсоснабжающие предприятия, со своей стороны, готовы предоставить отсрочку платежа за уже отпущенный природный газ и электроэнергию. Чтобы нарастить производство, придется увеличить поставки газа, что проблематично из-за сокращения собственной добычи в Крыму и некоторых сложностей с транспортировкой газа.

С решением проблемы водоснабжения обещает помочь правительство Крыма. Лишившийся днепровской воды промышленный север полуострова вынужден брать воду из подземных источников. Запасы ограничены - для жизни городов их достаточно, но для работы производства нужно искать другие идеи.

- Будем перебрасывать в Армянск воду из Тайганского водохранилища в Белогорском районе, - заявил Сергей Аксенов. - Уже подготовлен рабочий проект, и до конца года планируем его реализовать. Это поможет повысить качество водоснабжения города.

Кроме того, Совмин обещает помочь и со строительством подъездного железнодорожного пути.

- Окажем административную помощь в части подготовки проектно-сметной документации, - продолжает он. - Кроме того, есть договоренности с банковскими кредиторами, чтобы они не предпринимали жестких действий в отношении завода. Мы делаем все, чтобы предприятие работало. Цель - не обанкротить его, а дать возможность встать на ноги и работать в прежнем режиме и без долгов, ведь оно обеспечивает работой больше 3,5 тысячи местных жителей, город Армянск живет за счет него.

Кластер для химиков

В прошлом году бюджет Армянска из всех источников получил 264 миллиона рублей, большая часть которых - это поступления НДФЛ. Для успешного развития города, по расчетам минэкономразвития Крыма, доходная часть должна быть не менее 400 миллионов рублей в год.

- Это точка безубыточности: 200 миллионов рублей необходимо для содержания города и еще столько же - для его развития, - говорит министр экономразвития РК Наталья Чабан.

Муниципальные власти разработали стратегию социально-экономического развития Армянска на период до 2030 года.

- На первом этапе, в 2017 - 2020 году, необходимо преодолеть инфраструктурные ограничения, в частности, транспортной логистики, а также способствовать развитию градообразующего предприятия "Титановые инвестиции" и создать химический кластер "Неохим", - рассказал глава администрации Армянска Василий Телиженко. - На втором этапе, в 2021 - 2026 году, предполагается широкое внедрение инноваций, развитие иных отраслей экономики, создание новых предприятий. На третьем, в 2017 - 2030 году, планируем наращивать конкурентные преимущества города.

Для развития экономики Армянска сформировано шесть инвестиционных площадок. Например, планируется строительство овощехранилища на участке 0,13 гектара, для логистического комплекса город выделил 30,41 гектара, для торгово-развлекательного центра - 4,51 гектара. Один гектар передан на социальное жилье, и инвестор уже готов приступить к работам. Кроме того, зарезервированы два участка площадью 1,8 и 79,1 гектара для промышленного производства, на котором и планируется разместить химический кластер "Неохим".

- Он сможет развиваться только благодаря градообразующему предприятию "Титановые инвестиции", - говорит Василий Телиженко. - Для реализации проекта "Неохим" мы предлагаем создать индустриальный технопарк. В него можно будет привлечь инвесторов с проектами химического и машиностроительного производства, изготовления строительных смесей и лакокрасочных изделий, малой уборочной техники, пластика и композита.

По словам Натальи Чабан, потенциальные инвесторы уже есть, но называть их чиновники пока не хотят, чтобы не спровоцировать в отношении них санкции.

- Мы рассчитываем, что в химическом парке будут компании по переработке отходов действующих заводов, которые накоплены за десятки лет, - говорит она. - Кроме того, мы хотим привлечь предприятия, которые помогут решить проблему с водой в регионе. Могу только сказать, что один из проектов уже прошел утверждение, еще несколько инвесторов посетили Армянск и сейчас готовят обоснования своих проектов.

Справка "РГ"

Химическая промышленность Крыма представлена несколькими крупными предприятиями, расположенными в северной части полуострова, а также средними и малыми предприятиями в городе Саки. Химпром обеспечивает работой почти 8 тысяч человек, то есть более 14 процентов всех занятых в промышленности, или 24 процента работающих на обрабатывающем производстве.