Владельцы земельных участков, расположенных выше Волжской ГЭС, обеспокоились нехваткой воды для полива, которую они закачивают из водохранилища. Но этой весной с ценным ресурсом начались перебои. Последний раз такой низкий уровень воды был в 2010 году, когда в результате высохли многие деревья. Волжане боятся повторения.

- В балки вода не заходит. Такие проблемы и в Волжском, и вверх по течению, вплоть до Камышина. Выкручиваемся кто как может. Например, берем воду из скважин, - пожаловалась в "РГ" волжанка Анастасия Инова.

Проблема является общей для 17 садоводческих обществ Волжского. А это около 17 тысяч участков. Люди уже обращались к городским и областным властям. Впрочем, регулирование сбросов - это не региональный уровень компетенции. Режим наполнения водохранилища определяет Федеральное агентство водных ресурсов, которое согласует свои предложения с МЧС, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, Росстроем и Системным оператором Единой энергетической системы.

- Лишь бы вода не упала ниже нынешнего уровня. Если начнет все сохнуть, будет колоссальный ущерб флоре и фауне. Если будет снижение еще на 10 - 15 сантиметров, ситуация станет критической. Я созванивался с садоводами в Камышинском, Быковском, Дубовском районах - везде одна проблема. Мы купили за два миллиона рублей земснаряд, который расчищает балки от ила. Немножечко это нам помогает, - рассказал председатель Союза садоводов Волжского Борис Апарин.

В пресс-службе Волжской ГЭС нам сообщили, что уровень верхнего бьефа (части русла, находящейся выше плотины) постепенно растет. Половодье идет к завершению. Во втором квартале этого года Росгидромет ожидает приток воды примерно на пять процентов ниже нормальных значений. Гидроэлектростанция ежедневно снижает расход на 500 кубометров в секунду, чтобы к 8 июня выйти на ежесекундный объем сброса 10 тысяч кубов.

- Городские коммунальные службы учитывают возможные колебания уровня, поэтому у них проблем с водозабором не возникает. У дачников, видимо, просто трубы не достают - слишком высоко проложены. К середине июня мы выйдем на обычный график сброса: пять-шесть тысяч кубометров в секунду. Дальнейший режим работы гидростанции будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, - сказала специалист по связям с общественностью Волжской ГЭС Галина Шацкая.