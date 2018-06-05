Ростовчане, погрязшие в долгах за вывоз мусора, рискуют погрязнуть и в самом этом мусоре. Крупнейшая в донской столице компания ЖКХ объявила о том, что вводит "возврат отходов" неплательщикам. На данный момент общая задолженность горожан и предприятий перед коммунальщиками составляет более 60 миллионов рублей. Поэтому ограничиваться обещаниями в компании не стали и сразу от слов перешли к делу.

Рано утром к одному из респектабельных частных особняков в Ростове-на-Дону подъехал мусоровоз, и рабочие выгрузили из него десятки мешков с отходами, коробки, бутылки и прочий хлам. После чего уехали, не обращая внимая на крики разгневанных хозяев двухэтажного коттеджа.

- Наша компания на протяжении шести лет добросовестно исполняла свои обязательства перед заказчиком, вывозила мусор согласно условиям заключенного договора. Мы несли расходы: оплачивали налоги, платили рабочим заработную плату, тратили моторесурс техники, а хозяева дома ни разу не заплатили за вывоз твердых бытовых отходов. Их задолженность на сегодняшний день составляет 89 тысяч рублей, - сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Сотрудники фирмы несколько раз пытались урегулировать ситуацию мирным путем: направляли претензионные письма, обращались в суд, но добиться погашения задолженности не получалось.

"Результата от направленных уведомлений в адрес должников с предложением погасить долг не было. Исходя из суммы долга, вы только представьте объем исковых заявлений, суммы оплаты государственной пошлины по каждому иску и штат юристов для проведения такой работы!" говорит представитель компании.

Примечательно, что на ноу-хау мусорщиков уже отреагировали компетентные органы. Ведь, свалив отходы около дома должника, работники компании по сути организовали несанкционированную свалку посреди города.

- Прокуратура Кировского района города проводит проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие правовые меры, - сообщила официальный представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева.

Кстати, ответственность за незаконные свалки мусора, которые создает человек или группа людей, прописана в Административном кодексе РФ. Она гласит, что гражданин обязан выплатить государству от 1 до 2 тысяч рублей, должностное лицо - до 30 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель - до 50 тысяч рублей, юридическое лицо - до 250 тысяч рублей.

Комментарий

Владислав Махмудов, член ассоциации юристов Ростовской области:

- Не исключаю, что коммунальная организация действительно принимала все меры, предусмотренные действующим законодательством. Должникам направлялись претензионные письма с требованием погашения долгов, были судебные разбирательства, направлялись исполнительные листы для принудительного взыскания задолженности. Это, скорее всего, было именно так. Но метод, к которому прибегла компания, - вываливать мусор на улицу около дома должника - незаконный. Очевидно, это уже своего рода показная акция, своего рода крик души, чтобы привлечь внимание руководства города и службы судебных приставов к существующей проблеме взыскания долгов с неплательщиков.