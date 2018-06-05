В Ростове мужчина при побеге из отдела полиции упал с четвертого этажа

В Ростове-на-Дону 27-летний молодой человек, во время побега из отделения полиции, выпал из окна на четвертом этаже здания. С множественными травмами он был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи.

- По предварительным данным, ранее судимый за кражи мужчина был приглашен в отдел уголовного розыска для дачи показаний и принятия объяснения. Находясь в здании отдела полиции, он проследовал в туалет. Там, повредив замок внешней решетки окна, попытался покинуть помещение через окно, но сорвался вниз, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Полицейские вызвали незадачливому беглецу бригаду скорой медицинской помощи.

По факту ЧП, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.