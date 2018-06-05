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05.06.2018 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове мужчина при побеге из отдела полиции упал с четвертого этажа

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону 27-летний молодой человек, во время побега из отделения полиции, выпал из окна на четвертом этаже здания. С множественными травмами он был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи.

Фото: depositphotos.com
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- По предварительным данным, ранее судимый за кражи мужчина был приглашен в отдел уголовного розыска для дачи показаний и принятия объяснения. Находясь в здании отдела полиции, он проследовал в туалет. Там, повредив замок внешней решетки окна, попытался покинуть помещение через окно, но сорвался вниз, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Полицейские вызвали незадачливому беглецу бригаду скорой медицинской помощи.

По факту ЧП, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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