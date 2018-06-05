Заксобрание Севастополя приняло закон о выделении участков инвесторам без проведения аукциона. Он позволяет получить землю для строительства социальных и коммунальных объектов, а также для реализации крупных инвестпроектов.

Ко второму чтению законопроект основательно откорректировали. В первоначальном варианте единственным критерием получения земли для социально-культурных и коммунальных объектов было их включение в госпрограммы РФ и Севастополя. Уточнялось, что к этой категории относятся и проекты в сфере туризма.

Согласно новой редакции, социально-культурный объект может относиться только к здравоохранению, культуре, спорту, образованию, воспитательной работе и социальной защите, а стоимость его строительства или реконструкции должна быть не меньше 10 миллионов рублей. Коммунально-бытовые объекты включают транспортную инфраструктуру, электроэнергетику, связь, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с отходами. На таких предприятиях должны внедряться современные технологии, в том числе энергоэффективные, а минимальная стоимость проекта - 50 миллионов рублей.

Включение в госпрограммы Севастополя не будет единственным основанием для выделения земли под крупные инвестпроекты. В остальном критерии не изменились. В частности, инвестиции в проект должны составлять не менее 100 миллионов рублей в расчете на один гектар или 40 миллионов, если проект реализуют в высокотехнологичной отрасли. Промышленные предприятия обязаны ежегодно отчислять с гектара не менее восьми миллионов рублей налогов, а сельскохозяйственные - не менее 100 тысяч рублей.

Глава комитета ЗС по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов объяснил, что поправки потребовались, чтобы лишить застройщиков привилегий и предотвратить выделение земли под сомнительные проекты. Он посетовал, что никто из правительства ни разу не пришел на обсуждение поправок: мол, не устраивали новые ограничения - надо было приходить.

- Правительство Севастополя постоянно вносит изменения в госпрограммы, а депутаты и Контрольно-счетная палата на этот процесс никакого влияния оказать не могут, - сообщил Горелов. - Выделение участков на основании госпрограмм может открыть путь к бесконтрольному принятию решений, отменить которые будет крайне проблематично. Как пример, почти три квадратных километра земли у горы Гасфорта были выданы без торгов МАНО "Ночные волки". И, несмотря на предписание генеральной прокуратуры внести изменения в договор, за полтора года ничего так и не сделано.

Новые критерии обсудили с общественниками и предпринимателями. Последних удивило, что в популярном у туристов Севастополе не будет привилегий для предприятий, участвующих в создании туристической инфраструктуры. А ограничение стоимости социальных и коммунальных объектов поставило в неравное положение участников рынка. Таких требований нет в других регионах, уверены предприниматели. Застройщики просили давать участки без торгов под жилищное строительство по госпрограммам, но эту инициативу в ЗС отклонили из-за отсутствия в Севастополе утвержденного генплана, правил землепользования и застройки, а также других градостроительных документов.

Так как обсуждение затянулось (проект был внесен в ЗС еще в ноябре 2017 года), предприниматели попросили принять закон в любой редакции. Подписи под обращением к депутатам поставили руководители 27 предприятий сферы строительства, туризма, транспорта и промышленности. Они отметили, что отсутствие понятных инвестиционных правил тормозит развитие города и усложняет ведение бизнеса. По их сведениям, в Республике Крым с помощью аналогичного закона, принятого в 2015 году, уже привлечено около 100 инвесторов с проектами на десятки миллиардов рублей.

Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев считает, что новые критерии ничем не обоснованы и ставят участников рынка в неравные условия.

- Туризм и рекреация входят в стратегические цели развития Севастополя, но из-за личного отношения отдельных депутатов к некоторым строительным проектам эти сферы исключены из закона. Проект исторического парка на Федюхиных высотах гораздо быстрее реализовали бы, будь у нас действующий закон, - привел пример вице-губернатор. - А исключение объектов госпрограмм Севастополя означает, что такие проекты будут конкурировать на аукционах за участки с коммерческими проектами. Разве социальные проекты выиграют такую конкуренцию? А если коммунальный проект требует вложения меньшего объема средств, то его вообще делать не надо?

На днях на встрече с предпринимательским сообществом он сообщил, что закон еще не подписан губернатором. По его мнению, ко второму чтению были внесены поправки, изменившие суть проекта.

- Закон принят депутатами с нарушением процедуры, - уверен Пономарев. - Мы направили запрос в прокуратуру для его правовой оценки.