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05.06.2018 16:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Красной Поляне поселился леопард Скиф

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В вольерный комплекс "Лаура", который находится в сочинской Красной Поляне, привезли нового обитателя - трехлетнего леопарда Скифа из геленджикского "Сафари-парка".

Фото: depositphotos.com
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- Он ручной, привык к людям. Ведь до этого он жил в парке Геленджика. Теперь у него будет гораздо большая площадь для выгула - целых 250 квадратных метров, - сообщил журналистам директор Кавказского государственного заповедника Сергей Шевелев. - Кормим хищника мясом. В день ему требуется не менее двух с половиной килограммов. Сейчас еще ведем переговоры о том, чтобы привезти ему подругу.

Комплекс был создан в 2004 году. Сейчас здесь проживает 15 видов животных и 16 видов птиц. Только за прошлый год гостями вольерного комплекса стали около 120 тысяч человек.

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