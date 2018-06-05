В Красной Поляне поселился леопард Скиф

В вольерный комплекс "Лаура", который находится в сочинской Красной Поляне, привезли нового обитателя - трехлетнего леопарда Скифа из геленджикского "Сафари-парка".

- Он ручной, привык к людям. Ведь до этого он жил в парке Геленджика. Теперь у него будет гораздо большая площадь для выгула - целых 250 квадратных метров, - сообщил журналистам директор Кавказского государственного заповедника Сергей Шевелев. - Кормим хищника мясом. В день ему требуется не менее двух с половиной килограммов. Сейчас еще ведем переговоры о том, чтобы привезти ему подругу.

Комплекс был создан в 2004 году. Сейчас здесь проживает 15 видов животных и 16 видов птиц. Только за прошлый год гостями вольерного комплекса стали около 120 тысяч человек.