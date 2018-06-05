Видео: Владелец крымского сафари-парка проучил львов "волшебным тапком"

В соцсетях набирает популярность видеоролик "Волшебный тапок в действии", снятый в крымском сафари-парке "Тайган". В нем владелец Олег Зубков лихо воспитывает взрослых львов с помощью тапка.

Зубков вступился за молодую львицу, когда ее попытались обидеть взрослые сородичи. Стоило повелителю львов сделать несколько шагов в сторону грозных животных, как они разбежались во все стороны. А самого грозного члена стаи - взрослого льва - Зубков заставил броситься наутек с помощью обычного тапка.

- Не погляжу, что ты лев, отхлопаю, - напутствовал Зубков ретировавшегося хищника.

Олег Зубков общается со львами и тиграми зоопарка так тесно, что они принимают его за своего соплеменника. Ведут себя с ним как кошки, позволяя гладить, обнимать и трепать за гриву. Некоторые впечатлительные посетители парка обычно наблюдают за такими сценами с нескрываемым ужасом.