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05.06.2018 22:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Занедужил не вовремя

Мужчину выставили из стоматологической клиники, куда он обратился с острой болью
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)
Пришел лечить зуб, но едва не лишился челюсти житель Екатеринбурга Иван Поротников. Мужчина с острой болью обратился в частную поликлинику, работающую в системе обязательного медстрахования, но как только там узнали, что он собирается получить бесплатные услуги, с криками выставили за порог. Сейчас в ситуации разбираются медицинские чиновники и сотрудники следственного комитета.

В частности, изучают видео общения с регистратором, которое Иван записал на сотовый телефон. На его жалобу, что измучен острой болью и надо как-то вылечить или обезболить зуб, женщина-регистратор реагирует холодно: пришел не вовремя, сейчас прием платный. "Но мне сказали, что по полису - бесплатно", - настаивает Иван. В ответ сотрудница взрывается : "Да что ты говоришь! Пшел вон отсюда!". Женщина в белом халате выбегает из-за стойки, кидается на пациента, пытаясь вырвать телефон. "Но боль была такая нестерпимая, что пошел в ближайшую другую частную клинику и вылечил там. За девять тысяч рублей", - рассказывает Иван.

Фото: Александр Корольков
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Видео экстремального похода в стоматологию мужчина выложил в Сеть. Народные комментарии однозначны - жесть. Написал Поротников и претензию в свою страховую компанию ОМС. Там его успокоили, что 9 тысяч могут вернуть. Правда, для этого нужно предоставить не только чек, но и почему-то... справку , что боль действительно была "острая". Иван справедливо сомневается, что такой документ удастся получить. Сомневается не зря: заведующая стоматологией Наталья Сутягина до сих пор уверена: пациент сам спровоцировал скандал, поскольку пришел в неурочное время.

- Отказ в оказании неотложной помощи клиникой, работающей в системе ОМС, - грубое нарушение закона, - заявили нам в региональном ТФОМС. - Помощь в этом случае оказывается в любой момент рабочего дня.

Отказ в неотложной помощи клиникой, работающей в системе ОМС, - грубое нарушение закона

Недопустимой посчитали ситуацию и в управлении здравоохранения Екатеринбурга. Чиновники потребовали исключить эту стоматологическую поликлинику из участников региональной программы ОМС. Для медучреждения это весомый финансовый удар, ведь за так называемыми "бесплатными" пациентами следуют гарантированные выплаты из бюджета.

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