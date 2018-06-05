На Урале приемного отца 60 детей отдали под суд за мошенничество

В Челябинской области передано в суд уголовное дело приемного отца Игоря Мотыгина, воспитавшего 60 трудных подростков. Опекуна обвиняют в мошенничестве с деньгами четверых воспитанников на сумму более миллиона рублей, сообщили во вторник прокуратуре региона.

- В ходе расследования установлено, что Мотыгин, в период с октября 2015 по апрель 2018 предоставлял в управление социальной защиты населения Октябрьского района заявления с просьбой разрешить ему снятие денежных средств со счетов четверых воспитанников, якобы для их последующего внесения на счета одного из банков с целью получения повышенного процента, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Вводя сотрудников УСЗН в заблуждение, опекун периодически получал разрешение на снятие денежных средств, похитив в общей сложности 1 176 828 рублей.

В прокуратуре отметили, что ранее Игорь Мотыгин не был судим, в течение длительного времени занимается воспитанием несовершеннолетних, находящихся у него под опекой. Однако за совершенное преступление ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Кроме того, в интересах несовершеннолетних заявлены иски о возмещении ущерба.

Как уже сообщала "РГ", сам Мотыгин считает, что уголовное дело на него завели с подачи органов опеки, дававших разрешение на снятие средств. По его словам, деньги он снимал на насущные нужды семьи. Иначе не прожить. Но всегда возвращал их к совершеннолетию детей. И в органах опеки об этом прекрасно знали. Ведь за каждую потраченную копейку опекун отчитывался, прилагая чеки.

Однако из-за конфликта с прежней начальницей органа опеки дело приобрело криминальный оборот. Сначала из семьи изъяли одного из сыновей. Обнаружив на его счетах недостачу, сообщили о ней в правоохранительные органы. А отчеты о расходах самого опекуна странным образом оказались потеряны.

- Меня познакомили с материалами дела, - сообщил Мотыгин корреспонденту "РГ". - Следствие понять можно - оно оперирует цифрами из банковских выписок и говорит, что я эти деньги снял и потратил. О том, что я их потратил на детей, подтверждали мои отчеты перед опекой, которые куда-то исчезли. И теперь получается, что я по вине чиновников, написавших на меня заявление, пойду под суд с пустыми руками.

Стоит отметить, что в этой истории действительно немало странного. Неужели, будь опекун банальным вором, на него до сих пор не пожаловался бы никто из прошедших через его руки за двадцать лет воспитанников? Да и пропавший миллион - деньги немалые. И если Мотыгин потратил его исключительно на себя, то следы таких крупных трат следовало бы поискать...