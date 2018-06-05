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05.06.2018 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые грязные регионы России

Текст: Татьяна Воробьева

Обнародован рейтинг российских регионов по экологическому благополучию. Самым грязным субъектом, по данным аналитиков, является Свердловская область: ей отведено 85-е место. На предпоследнем месте - соседняя Челябинская область. А замыкает тройку Подмосковье, разделяя "лидерство" с крупными промышленными регионами Урала.
Экологически чистые продукты отметят особым знаком

На 4 месте антирейтинга - Иркутская область, на пятом - Брянская.

Остальные регионы Уральского федерального округа располагаются следующим образом: Курганская область - 70 место, Югра - 62, Ямал - 47. Тюменская область на 21 месте, на две позиции выше (а значит и чище), чем столица: Москве в рейтинге отвели 23 место.

Такие результаты исследований по итогам минувшей весны опубликовала общественная организация "Зеленый патруль".

Кстати, самым благополучным с точки зрения экологии регионом эксперты назвали Тамбовскую область. Помимо нее в десятку чистых субъектов также вошли Республика Алтай, Алтайский край, Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашия и Республика Коми.

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