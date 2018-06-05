В Екатеринбурге убийцу вычислили по запаху

Достаточно редкую методику применили уральские правоохранительные органы для вычисления преступника: подозреваемого в убийстве жителя Екатеринбурга помог изобличить его собственный запах.

На суде было установлено, что именно фигурант 8 апреля 2016 года в садах между железнодорожными путями на Сибирском тракте поссорился со своим знакомым и умышленно нанес ему тяжелые травмы, от которых тот скончался на месте.

"Вычислить преступника помогла оставленная на месте происшествия газета: он касался ее, и бумага сохранила следы его запаха. В лабораторных условиях их изучили и сравнили со следами подозреваемого", - рассказала "РГ" официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Как отметила пресс-атташе, если исследованием потожировых отпечатков уже никого не удивишь, то запаховая экспертиза довольно редкая в судебной практике. Кстати, она позволяет, в частности, установить пол и примерный возраст субъекта. А в отдельных случаях - и некоторые заболевания, которым он подвержен.

На основании результатов экспертизы и прочих доказательств Октябрьский районный суд приговорил екатеринбуржца к восьми годам в исправительной колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК РФ. Адвокат осужденного подал жалобу, в которой просил оправдать подзащитного. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил приговор без изменения.