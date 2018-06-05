Участниками "Иннопрома" станут 18 регионов России

Участие в международной выставке "Иннопром-2018" в Екатеринбурге подтвердили 18 регионов России, из которых 13 выступят с собственной экспозицией.

"Среди них - Москва, Югра, Нижегородская область, Краснодарский край и многие другие", - передает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Экспозиция Среднего Урала в этом году будет посвящена сразу двум темам. Во-первых, концепции "умного региона". По словам министра инвестиций и развития области Виктории Казаковой, уже завершился отбор заявок от региональных компаний, которые работают в области цифровой экономики и предлагают решения для образования, медицины, транспорты - всего 19 самых интересных проектов.

Второй темой экспозиции станет ЭКСПО-2025, на право принимать которое, как известно, претендует Екатеринбург. "Каждый проект должен быть интерактивным. Нужно показать сам процесс использования высокий технологий, чтобы было понятно, каким станет Екатеринбург, как город проведения ЭКСПО", - отметил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Сам региональный стенд будет оформлен в стиле брендбука ЭКСПО-2025.

На данный момент, помимо прочего, в стадии завершения находится формирование деловой программы Свердловской области. Закончена подготовка культурной части выставки: ключевой ее частью станет фестиваль корейского кино.