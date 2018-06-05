В Челябинске операцию на сердце провели через прокол на руке

В Челябинске специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии провели уникальную операцию по восстановлению работы сердечного клапана через небольшой прокол на руке. Пациенту из Хабаровска потребовалась лишь местная анастезия, сообщили во вторник в региональном минздраве.

- В классическом варианте 57-летнему пациенту из Хабаровска пришлось бы вскрывать грудную клетку и на несколько часов останавливать сердце, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Однако выяснилось, что челябинские хирурги освоили другой, щадящий метод. По бесплатной квоте пациента направили в Челябинский кардиоцентр, и здесь вся операция свелась к проколу в области локтя.

Как выяснилось, первую кардиооперацию хаборовчанину сделали в прошлом году. А в начале этого у одного из клапанов образовалась фистула, или, проще говоря, свищ. Через этот свищ размером 11 на 5 миллиметров с каждым ударом сердца часть крови выбрасывалась в аорту, а часть возвращалась назад, в желудочек.

- Через прокол, по артерии, по особой технологии к нарушенному клапану сердца подводится специальная трубочка. Она вставляется в свищ, из нее мы выводим специальную заглушку с двумя дисками, края которых плотно закрывают свищ, - рассказал челябинский хирург Сергей Пискунов. - Куда движется трубочка, хирург видит только на экране. Кроме того, прежде чем начать саму операцию, врач должен от прокола на руке, по пульсирующей артерии "довести" инструмент через еще один установленный механический протез клапана до клапана с дефектом и найти там ничем не обозначенную фистулу.

Подобные процедуры считаются сверхредкими в мире. В Челябинском кардиоцентре за три года проведено уже больше трех десятков таких вмешательств. Несомненным плюсом щадящей операции является и то, что, в среднем, госпитализация пациента длиться не более трех дней, отметили в минздраве региона.