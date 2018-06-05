В Югре совершил незапланированную посадку международный рейс

В Нижневартовске сегодня вечером совершил незапланированную посадку пассажирский самолет. Причиной стало недомогание пассажира-ребенка.

Как сообщили "РГ" в силовых структурах региона, борт, летевший из Китая во Францию, приземлился в Югре около половины пятого вечера. "Перед тем, как совершить посадку экипаж передал, что у одного из детей на борту вероятно случилось пищевое отравлении", - рассказал источник.

По уточненной информации департамента общественных и внешних связей, юному пассажиру - гражданину Франции - стало плохо: у него началась аллергия на еду.

Нижневартовские врачи на борту оказали ему медпомощь, и ребенок смог улететь в пункт назначения.