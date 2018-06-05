В Златоусте в электроопору врезалась маршрутка с пассажирами

В городе Златоусте Челябинской области выясняют обстоятельства серьезного ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадали четверо пассажиров автобуса.

- Предположительно, водитель отвлекся от управления, из-за чего маршрутный ПАЗ изменил направление и врезался в электроопору, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Инцидент произошел сегодня на проспекте Гагарина в районе машзавода.

По данным полиции, травмы получили четверо взрослых пассажиров маршрутки, один из них госпитализирован с предварительным диагнозом "перелом носа".

По факту ДТП организована проверка, отметили в ГУ МВД региона.