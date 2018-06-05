Роспотребнадзор: Клещи покусали свыше 175 тысяч человек

За два с половиной месяца свыше 175 тысяч человек, в том числе 47 тысяч детей в России пострадали от укусов клещей, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве уточняют, что это данные о числе обратившихся за помощью в медицинские организации. При этом отмечают, что показатель не превышает средних значений.

Роспотребнадзор напоминает, что в России зарегистрировано несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита - острого инфекционного вирусного заболевания, при котором поражается центральная нервная система.

Прививку можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.

Внимание стоит обращать и на так называемые неспецифические меры защиты, подчеркивают в ведомстве. К ним относится ношение одежды, плотно прилегающей к телу и закрывающей его максимально, а также использование репеллентов.