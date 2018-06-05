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05.06.2018 07:21
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о новом вирусе

Текст: Юлия Кривошапко

Роспотребнадзор предупредил россиян о ближневосточном остром респираторном синдроме (MERS-CoV), который зафиксировали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Ведомство просит граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

Случай ближневосточного острого респираторного синдрома был зарегистрирован в госпитале Абу-Даби. Заболевший - коренной житель ОАЭ. Сейчас он находится в госпитале.

Фото: depositphotos.com
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Уже известно, что мужчина посещал верблюжью ферму в Саудовской Аравии. Туда выехали эпидемиологи. Случай заболевания подтвержден лабораторно. Информацию направили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), уточняется в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Ближневосточный острый респираторный синдром вызывается коронавирусом. Впервые он был обнаружен в 2012 году, но к настоящему моменту есть данные о более чем 2200 лабораторно-подтвержденных случаях в разных странах мира. Из них 787 закончились смертью заболевших.

Симптомы MERS-CoV напоминают тяжелый грипп с признаками пневмонии. Источником инфекции могут быть животные, считают эпидемиологи.

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