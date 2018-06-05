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05.06.2018 18:16
Рубрика: Власть

Женитесь где хотите

Заключить брак можно будет не только в ЗАГСе
Текст: Наталья Козлова, Владислав Куликов
Сенатор Елена Мизулина готовит поправки в Семейный кодекс, по которым в стране должна появиться выездная регистрация браков. Церемонию можно будет назначать хоть в клубе, хоть на поляне в парке.

Только что в Совете Федерации его Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с временной комиссией Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса провел по этому поводу "круглый стол". Он был посвящен обсуждению семейного законодательства "в части процедуры государственной регистрации заключения брака". По словам Елены Мизулиной,тема выбрана не случайно.

- У нас было очень много обращений по вопросу того, чтобы разрешали проводить регистрацию брака вне помещения ЗАГСа не только в случае особых обстоятельств, которые сегодня разрешены законом, рассказала корреспонденту "РГ" сенатор.

Фото: depositphotos.com
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- Связано это, в частности, с тем, что люди хотят проводить церемонии во дворцах, памятниках культуры. Молодежь выбирает такую романтичную красивую обстановку. Но, к сожалению, такого рода законодательные инициативы Тюменской областной Думы, Московской областной Думы, Санкт-Петербурга не получали поддержки депутатов. Многие регионы пошли своим путем. И, насколько мне известно, ряд субъектов приняли свои региональные законы, которые позволяют проводить регистрацию вне помещения ЗАГСа, опираясь на закон об актах гражданского состояния.

Когда ждать изменений? Итоговый законопроект будет подготовлен с учетом предложений, поступивших от представителей регионов. Как минимум 20 озвученных представителями регионов предложений войдут в основу нового законопроекта.

- При подготовке изменений в законодательство очень важно подумать над тем, как сократить расходы граждан, желающих вступить в брак, а также устранить излишнюю коммерциализированность и поборы в этой сфере, - убеждена Мизулина, ведь зачастую граждан вынуждают обращаться в определенные коммерческие организации для организации праздничных мероприятий", - пояснила сенатор.

Как минимум 20 предложений от регионов войдут в новый законопроект

Кроме того, для будущих молодоженов есть еще одна новость. На днях правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, который делает систему подачи заявлений более гибкой, чтобы людям было проще выбрать удобную дату. "Проект предоставляет гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Заявления будут подаваться в срок не ранее месяца и не позднее года до даты свадьбы, - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Причем забронировать дату и время свадьбы и подать заявление можно будет через портал госуслуг".

Фото: AP
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Для многих граждан важно не просто сыграть свадьбу, но сделать это в определенный день, продолжает Владимир Груздев. Некоторым нужна знаменательная дата, другие просто подбирают красивую цифру для свидетельства о регистрации брака.

Однако сегодня в законе предусмотрено, что заявление подается за месяц до регистрации брака. Это приводит к тому, что записаться на интересующую дату можно только в течение ограниченного срока - и в этот день в загсах возникают очереди из желающих. Проект избавит от таких неудобств.

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