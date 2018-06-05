Розничные инвесторы ищут замену банковским депозитам

Количество зарегистрированных на Московской бирже индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) к середине мая превысило 350 тысяч. По итогам 2017 года число открытых ИИС достигло 302 тысяч, рост за год составил 54 процента. В сегменте сохраняется высокая концентрация: как показало совместное исследование Московской биржи и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), более 90 процентов счетов приходится на топ-7 участников рынка.

Почти половина клиентов брокеров и управляющих, открывших ИИС в прошлом году, - новые инвесторы, у которых раньше брокерского счета не было. Эта инициатива помогла привлечь на российский фондовый рынок 141 тысячу новых инвесторов. Большинство владельцев ИИС (84 процента) предпочитают самостоятельное управление активами на счету. Общая сумма активов на ИИС на конец 2017 года оценивалась в 32,7 миллиарда рублей. Приток денежных средств на брокерские ИИС за 2017 год составил 18,7 миллиарда рублей (на 113 процентов выше, чем за 2016 год).

"ИИС - хороший инструмент и для начального ознакомления с инвестициями, и для долгосрочных целевых накоплений, в том числе пенсионных, - полагает директор по стратегическому развитию УК "Альфа-Капитал" Вадим Логинов. - В первом случае суммы на счете могут быть небольшие, во втором - более существенные. Увеличение суммы максимального ежегодного взноса повысило удобство как раз для таких целевых инвесторов". Но на средней величине инвестсчета, по его словам, это пока сказалось незначительно - в целом по рынку он составляет 150 тысяч рублей, в управляющих компаниях (там инвестор более долгосрочный) средний счет в два раза выше.

По данным Московской биржи и НАУФОР, основная часть оборота по ИИС приходится на акции (более 90 процентов), также растет доля оборота с облигациями федерального займа (ОФЗ), однако в 2017 году она составляла всего 5,1 процента. У участников рынка другие данные. По словам Вадима Логинова, в целом по рынку на долю акций приходится 53 процента, а на долю облигаций 45 процентов. А вот если брать отдельно ИИС в УК, то здесь инвестор более консервативен, и на долю облигационных стратегий приходится уже 58 процентов, добавил эксперт. У клиентов ИК "Велес Капитал" вложения на ИИС распределяются практически равномерно: 17 миллиардов рублей - акции, 14 миллиардов рублей - облигации, рассказал заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса компании Алексей Бушуев. В целом подход, по его словам, можно назвать умеренно консервативным.

"Мы позиционируем ИИС как продукт для начинающих инвесторов, - рассказал управляющий директор "Сбербанк Управление Активами" Василий Илларионов. - Таким он и задумывался регулятором - популяризация вложений на фондовом рынке за счет налогового вычета. Мы предлагаем клиентам продукт на основе облигаций с понятной ожидаемой доходностью, складывающейся из инвестиционного результата и вычета. Но если увидим спрос, то расширим линейку продуктов для ИИС, добавив стратегии, инвестирующие в акции".

Индивидуальные инвестсчета добавили фондовому рынку 141 тысячу новых инвесторов

Больше половины владельцев ИИС не слишком активны и совершают от одной до пяти сделок по счету в месяц. Еще 38 процентов относятся ко счетам со средней активностью (от пяти до 50 сделок в месяц). Большинство владельцев ИИС рассчитывают на доходность около 10 процентов годовых. С учетом налогового вычета и даже с учетом консервативной облигационной стратегии это будет заметно выше текущих ставок по депозитам в банках, обратил внимание Вадим Логинов. "ИИС может успешно конкурировать в качестве инструмента для долгосрочных накоплений с теми же вкладами и инвестиционным страхованием жизни", - считает он.

По словам Василия Илларионова, инвесторы, открывающие ИИС с доверительным управлением, в первую очередь хотят получить низкорисковый инструмент, который обеспечит доходность выше ставок по вкладам. "Похожую картину мы наблюдаем и в случае с паевыми фондами, где люди также предпочитают ПИФы облигаций, - добавил он. - Основной поток "новых" денег на рынке доверительного управления - это выдавливаемые из закрывающихся депозитов деньги новых начинающих инвесторов, которые по своей природе консервативны, что правильно".

Участники рынка обратили внимание на то, что доля ИИС, на которые были внесены деньги, так и осталась на уровне 28 процентов. А четверть владельцев счетов затрудняются назвать тип вычета. "То есть не все, кто открыл счет, понимают, зачем они это сделали и какие выгоды получат, - отметил Алексей Бушуев. - Открытие ИИС во многом остается элементом обязательной активности клиентских менеджеров - 38 процентов узнали об ИИС от своего брокера. Поэтому здоровая доля в приросте числа ИИС - это нормальная допродажа. Здесь радует то, что, несмотря на это, доля новых счетов растет. Повышение потолка ежегодного взноса точно внесло свой вклад в позитивный информационный фон вокруг ИИС".