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05.06.2018 06:02
Рубрика: Экономика

Рубль оказался на пороге валютных войн

Текст: Георгий Панин
Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":

- Пошлины, введенные США против ряда товаров, экспортируемых из ЕС, Канады и Мексики, задали тон торгов на валютном рынке на всю эту неделю.

Доллар, который практически непрерывно укреплялся на международном валютном рынке Forex по широкому спектру валют с середины апреля, начал активно корректироваться. Интегральный показатель силы американской валюты - индекс доллара DXY ICE - после достижения на прошлой неделе максимального с октября 2017 года значения чуть выше уровня 95.00 откатился в район 93,70.

Фото: depositphotos.com
Составлен список летних угроз для рубля

При этом следует отметить, что российский рубль достойно, в сравнении с другими валютами развивающихся экономик, выдержал долларовый напор. Курс американской валюты на Московской бирже с начала мая не выходил за границы 61-63 рубля, даже на фоне заметного отката нефтяных цен от максимальных значений года.

С 4 июня Банк России по поручению Минфина РФ начал покупать ежедневно около 260 миллионов долларов - рекордный объем с начала реализации бюджетного правила относительно покупок валюты от сверхдоходов от продажи нефти. Это фактор давления на рубль.

Но поступившая новость о возможной встречи президентов США и России по инициативе американской стороны была позитивно воспринята на рынке. Рубль умеренно дорожал в понедельник против доллара и почти без изменений торговался против евро.

С технической точки зрения, курс доллара на Московской бирже тяготеет к уровню 62 рубля с нешироким размахом 50 копеек в обе стороны. Курс единой европейской валюты уже вторую неделю подряд не выходит за границы 72,20 - 73 рубля.

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Вероятно, что сегодня картина принципиально не поменяется. Основным фактором риска для всех международных рынков и, как следствие, для российского валютного рынка являются итоги переговоров США и Китая по торговым отношениям. Речь идет о миллиардах долларах, поступающих в бюджеты обеих стран от экспортно-импортных пошлин, и других требованиях, в частности, о защите интеллектуальной собственности.

Неудача в переговорном процессе грозит так называемыми торговыми, а затем и валютными войнами, что приведет к непредсказуемым и очень негативным последствиям.

Основные события июня стартуют на следующей неделе. Пройдут заседания большого количества мировых центральных банков, в том числе, ФРС США, ЕЦБ и Банка России. Вероятно, состоится встреча лидеров США и КНДР. Совокупность всех событий и решений и сформирует "летнюю конфигурацию" интересов на валютном рынке.

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В текущих условиях рубль находится в комфортной зоне баланса интересов продавцов и покупателей. А более долгосрочные тренды доллара и евро против рубля определятся после пробоя вверх или вниз обозначенных нами диапазонных границ.

Такое время не очень удачно для тех, кто хотел бы сыграть на разнице валютных курсов в начале и конце месяца. Во-первых, диапазон колебаний не позволит получить заметную прибыль из-за спреда по обменному курсу. Во-вторых, на рынке отсутствует ярко выраженный тренд, а потому ситуация несет высокий уровень неопределенности будущих цен.

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