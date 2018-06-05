Samsung открыл в Москве центр исследований искусственного интеллекта

Компания Samsung открыла в Москве новый центр, в котором будут заниматься исследованиями исследований в области искусственного интеллекта. В нем будут работать российские специалисты, ведущие разработки области машинного обучения, компьютерного зрения. Также разработчики займутся созданием новых нейросетевых алгоритмов.

Это первый подобный центр Samsung в России. Помимо Москвы аналогичные центры, созданные исследовательским подразделением Samsung Research, работают в Сеуле, Кембридже, Торонто и Кремниевой долине. Интересно, что британский и канадский были открыты практически одновременно с российским - в мае 2018 года.

Главными сферами изучения в новом Центре станут компьютерное зрение и базовые алгоритмы для платформы искусственного интеллекта. Центр расширит охват научно-исследовательской деятельности Samsung в сфере ИИ для таких ключевых областей как робототехника, интеллектуальные системы автономного управления и других.

Руководителем направления машинного обучения (Machine Learning) Центра искусственного интеллекта Samsung Electronics в России станет проф. Дмитрий Ветров - кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории Samsung в Центре глубинного обучения и байесовских методов НИУ ВШЭ. Он будет координировать исследовательскую работу в направлении поиска, анализа и разработки решений на базе глубинного обучения и масштабируемого байесовского подхода. Профессор Виктор Лемпицкий присоединится к команде Центра в должности лидера направления компьютерного зрения и телеприсутствия (Vision, Learning, Telepresence).

Samsung не скрывает, что компания нацелилась на мировое лидерство в области ИИ-разработок и уже к 2020-му году намерена оснащать элементами "машинного разума" все свои новые устройства. Для работы над проектом планируется привлечь студентов, исследователей и выпускников ведущих технических вузов страны. По словам Дмитрия Ветрова, среди сотрудников есть выпускники МГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, Сколково.

Во время небольшой экскурсии прессе показали новенький офис, в котором есть все не только для работы, но и для небольших перерывов. Офис построен по модульной системе - помимо комфортабельных рабочих мест с эргономичной мебелью в нем предусмотрено множество комнат для переговоров, уединенных уголков, где можно сосредоточиться на работе, или поговорить с коллегами или гостями. Переговорки, меняющие конфигурацию с помощью перегородок, комнатки для уединения во время телефонных переговоров и еще множество мелочей. Естественно офис оборудован по последнему слову техники, большая часть которой произведена компанией Samsung.

Офис и все службы в нем будут работать в режиме 24/7, что удобно для разработчиков, которые будут трудиться над совместными проектами с другими центрами, находящимися в других часовых поясах. Место для офиса выбиралось тоже с учетом пожеланий будущих сотрудников - самый центр Москвы, рядом с метро и другими транспортными узлами. Для отдыха сотрудников есть кухня, небольшой спортзал с тренажерами, комнатой для занятий йогой и комнатой со столом для пинг-понга, и даже спальни, где сотрудник, засидевшийся в офисе допоздна, может вздремнуть.

Отрадно, что у способных ученых в России появляется такая возможность - работать в отличных условиях, получать достойную зарплату и не думать о том, что где-то есть места, где их способности оценят выше, чем на родине.