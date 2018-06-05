Шесть мыслей после презентации Apple на WWDC

Станем ли мы проводить меньше времени в телефоне, когда появится новый Pokemon GO? И почему оптимизация старых устройств не менее важна, чем выпуск новых?

1. Человек оказался бессилен перед магией девайсов. Но теперь бороться с "залипанием" в телефоне станет легче. Ну или угрызения совести станут сильнее

И Apple на WWDC, и Google на своей конференции I/O месяц назад показали инструменты по контролю за временем, которые вы проводите, уткнувшись в телефон.

Мир постепенно начал осознавать масштабы своего увлечения гаджетами и рефлексировать на эту тему. Крупные технологические компании понимают, что для рыночного успеха им нужно не только сильнее привязывать людей к своим устройствам, но и давать им хотя бы иллюзию контроля над потраченным временем.

Россыпь уведомлений на заблокированном экране iOS поздним вечером теперь можно будет скрыть до утра, чтобы разобраться с ними в специально выделенный час, а не страдать от синдрома FOMO (fear of missing out, страх пропустить что-то) и не бежать отвечать на каждое сообщение.

Кроме того, новые версии и iOS, и Android позволят установить временной лимит на использование того или иного приложения. Очевидно, при большом желании его все же можно будет обойти. В общем, пока это что-то сродни надписи "Курение убивает" на пачке сигарет. Однако осознание - первый шаг к победе над зависимостью.

2. Родителям сложно осмысленно подходить к цифровому развитию детей. Технологические компании готовы им в этом помочь

Если взрослые по большей части осознанно зависают в гаджетах (у многих вся работа вообще может происходить внутри смартфона), то дети действуют инстинктивно, а потому нуждаются в большем контроле за своими цифровыми привычками. Особенно сейчас, когда мы еще не понимаем, как столь ранний доступ к высокотехнологичным устройствам повлияет на развитие человека в будущем.

В iOS 12 появятся расширенные инструменты родительского контроля, которые позволят ограничить по времени использование как отдельных приложений, так и целых категорий программ. При желании какие-то из них можно будет заблокировать вовсе, а какие-то - наоборот, оставить без ограничений. Например, голосовую связь.

3. Animoji были пробой пера. Люди полюбят играть с нарисованными аватарами

Над Animoji можно долго смеяться. Действительно, что может быть веселее говорящей какашки, которая имитирует мимику твоего лица. А теперь она еще и язык вслед за тобой умеет высовывать.

Но успех многочисленных приложений с виртуальными масками для лица и их последующая интеграция в крупнейшие мессенджеры показали, что людям нравится так дурачиться. И представленные Apple Memoji (можно перевести как "ямоджи" от местоимения "я") только способствуют популяризации дурашливых аватаров, потому что теперь их можно настраивать бесконечно гибко с помощью самых разных параметров.

4. Игры в дополненной реальности могут стать массовым развлечением

За год с момента анонса расширенной поддержки дополненной реальности на айфонах ни одно приложение не смогло повторить успех Pokemon GO, которая прекрасно работала и без этой расширенной поддержки.

Демо-версии игр, показанные Apple на WWDC, избавились от еще некоторых технических ограничений платформы и продемонстрировали интересные сценарии. В частности, в дополненной реальности теперь можно будет играть вместе с друзьями одновременно с нескольких гаджетов. В ролике мы увидели своеобразную многопользовательскую версию Angry Birds, в которой парень и девушка разбивали виртуальные городки залпами из виртуальных рогаток, целясь через айпады.

Еще одна демо-игра, от конструктора Lego, показала возможности по смешиванию дополненной реальности с настоящими объектами - вокруг игрушечного дома, построенного из физических, настоящих кубиков, можно развернуть целый боевик, который будет происходить только на экране вашего смартфона. Если это не выглядит увлекательно, то по крайней мере необычно и свежо.

5. Аудитория оценит улучшение производительности старых устройств не меньше, чем появление новых

Показательно, что перечень нововведений в iOS 12 в Apple начали с рассказа о совместимости со старыми устройствами. В частности, утверждается, что новая система ускорит разные сценарии - например, запуск программ или камеры - на iPhone 6S (продается с 2015 года) от 50 до 200%.

Сейчас Apple официально продает сразу 5 поколений своих смартфонов, и такая оптимизация - еще один аргумент для людей, которые готовы сэкономить, чтобы просто получить стабильно работающий смартфон без ненужных им флагманских функций.

Такая оптимизация мобильной операционной системы в любом случае касается намного большего количества людей, чем даже выпуск нового айфона. Меняют свой смартфон на самый свежий далеко не все, а вот на бесплатное обновление системы соглашается подавляющее большинство пользователей.

6. Голосовые интерфейсы - всерьез и надолго. И они умнеют

Общаться голосом - для человека более естественно, чем тыкать пальцами в экран. Последние исследования маркетинговых компаний показывают, что ставка на умные колонки себя оправдала. Скажем, недавний отчет Mastercard показал, что каждый пятый потребитель в Европе совершил хотя бы одну покупку с помощью "умной колонки".

Apple вступила в эту борьбу одной из последних, представив свою Homepod уже после аналогичных продуктов от Google и Amazon (а в России конкуренцию ей теперь составит и "Яндекс.Станция"). Главный голосовой интерфейс компании - Siri -также был во многом лимитирован неглубокой интеграцией в сторонние приложения. Постепенно компания наверстывает разрыв - в iOS 12 Siri научится создавать персонализированные команды не только на распространенные действия, но и на целые сценарии, состоящие из нескольких команд.

Во время презентации сотрудница Apple одной кодовой фразой "Еду домой" отправила сообщение об этом своей соседке с примерным временем прибытия, подняла температуру в доме и запустила любимую радиостанцию.