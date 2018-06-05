Скотленд-Ярд сделал заявление по расследованию дела Скрипалей

Британские структуры по борьбе с терроризмом продолжают расследование по инциденту в Солсбери, в результате которого были отравлены агент спецслужб Великобритании, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как говорится в распространенном заявлении Скотленд-Ярда, в рамках следствия были опрошены более 900 свидетелей и проведено 176 обысков. Полиция просмотрела более четырех тысяч часов записей с городских камер видеонаблюдения, собрано около 2,3 тысячи вещественных доказательств.

"В настоящее время в Солсбери работают порядка 100 сотрудников подразделения полиции по борьбе с терроризмом. Они продолжают обрабатывать и оценивать все доступные свидетельства и рассматривают все возможные зацепки, чтобы найти ответственных", - отмечается в сообщении.

Накануне стало известно, что полиция английского графства Уилтшир, в котором находится городок Солсбери, выставила счет МВД королевства за издержки, понесенные в результате расследования отравления Скрипалей. По его мнению, Лондон обязан выплатить местным полицейским 7,5 млн фунтов стерлингов. В полиции Уилтшира не исключают, что сумма компенсации, которую они потребуют от центра, может в дальнейшем вырасти.