СМИ: На премьер-министра Израиля готовилось покушение

Спецслужбы Израиля разоблачили террористическую ячейку, которая готовила покушение, в частности, на главу правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает во вторник израильская пресса со ссылкой на источники в службе безопасности Израиля "Шабак".

Так, по информации издания Jerusalem Post, ячейка действовала на территории Восточного Иерусалима. Ее участники планировали совершить атаку, вероятнее всего, с участием смертников, на израильского премьера, мэра Иерусалима Нира Барката, а также на дипломатические здания США и Канады.

Теракты были сорваны на стадии подготовки. Возглавлявший боевиков 30-летний житель лагеря для беженцев Мохаммед Джамал Рашда уже успел собрать информацию о целях и местах совершения возможных атак, а также занимался непосредственной подготовкой будущих терактов. Ранее он уже попадал в поле зрения израильских спецслужб за "нарушения в сфере безопасности".

