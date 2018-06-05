Соглашение о поставках российского газа в Австрию продлено до 2040 года

"Газпром" и австрийская компания OMV подписали соглашение по поставкам газа до 2040 года. Церемония подписания документа прошла в присутствии президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

С российской стороны документ подписал глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, с австрийской - председатель правления OMV Райнер Зеле, сообщил "Интерфакс".

Напомним, что в прошлом году "Газпром" установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию - 9,1 миллиарда кубометров, что в полтора раза превысило показатель 2016 года. При этом действующее соглашение было рассчитано на период до конца 2027-го.