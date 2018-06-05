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05.06.2018 17:40
Рубрика: Культура

Солистка группы "Фристайл" впала в кому после инсульта

Фото: instagram.com/ninakirso Фото: instagram.com/ninakirso
Фото: instagram.com/ninakirso

На Украине в одной из клиник Полтавы врачи борются за жизнь украинской певицы, солистки хорошо известной в Советском Союзе группы "Фристайл" Нины Кирсо.

Ранее у 55-летней артистки, которая также является сопродюсером коллектива, случился инсульт. Родные нашли ее в собственном доме в бессознательном состоянии. На следующий день, 2 июня, ей была сделана операция, после которой Кирсо впала в кому. Выйти из этого состояния она не может до сих пор, сообщило украинское издание "Факты и комментарии".

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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"Тяжело… Мы сильные и выстоим обязательно", - написал в Facebook администратор "Фристайла" Игорь Лахин.

"Нам же всем нужно просто за Нину молиться", - прокомментировал солист "Фристайла" Сергей Кузнецов.

Отмечается, что супруг Кирсо, руководитель, композитор и продюсер коллектива Анатолий Розанов, вместе с 20-летним сыном Максимом в тот момент, когда с Кирсо случился инсульт, были на гастролях.

Напомним, что группа "Фристайл", появившаяся в конце 1980-х, запомнилась поклонникам советской эстрады, в частности, песнями "Больно мне, больно", "Ах, какая женщина!" и "Белая метелица".

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