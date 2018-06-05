"Спартаку" запретили продавать билеты на две выездных игры еврокубков

Московскому "Спартаку" запрещено продавать билеты на два ближайших гостевых матча еврокубков. Такое наказание назначил дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Санкции в отношении "красно-белых" применены в связи с беспорядками на трибунах во время выездного матча 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 против испанского "Атлетика". Стоит отметить, что УЕФА ввел запрет на продажу билетов на три матча, но в случае с третьей игрой наказание носит условный характер с испытательным сроком на два года. Кроме того, как сообщается на официальном сайте УЕФА, "Спартак" оштрафован на 55 тысяч евро.

По итогам завершившегося розыгрыша РФПЛ москвичи заняли третье место в турнирной таблице. Этот результат дает им право выступать в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.