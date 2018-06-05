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Рубрика: Общество

Очки на минус

Из-за болезней глаз экономика страны теряет миллиарды
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)
Более 290 миллиардов рублей в год теряет экономика из-за глазных заболеваний россиян, подсчитали для "РГ" в межпрофессиональном альянсе по охране зрения "Врата солнца". А мировая экономика теряет по этой же причине 269 миллиардов долларов.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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При этом распространенность глазных болезней будет только расти, прогнозируют эксперты. По словам доцента кафедры офтальмологии Российского медицинского университета им. Пирогова Татьяны Павловой, более половины жителей планеты к 2050 году будет страдать от близорукости, 10 процентов будут иметь ее высокую степень, а около миллиарда человек вовсе ослепнут.

Сейчас хуже всего дело с близорукостью обстоит в странах Южной Африки и Юго-Восточной Азии, отметил директор отдела образования Института зрения Брайана Холдена из Австралии Луиджи Билотто. Так, в Китае и Тайване от этой болезни страдают до 80 процентов людей, тогда как в Европе - 30,6 процента. В России близорукость есть у каждого третьего-четвертого взрослого.

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