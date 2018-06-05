Более 290 миллиардов рублей в год теряет экономика из-за глазных заболеваний россиян, подсчитали для "РГ" в межпрофессиональном альянсе по охране зрения "Врата солнца". А мировая экономика теряет по этой же причине 269 миллиардов долларов.

При этом распространенность глазных болезней будет только расти, прогнозируют эксперты. По словам доцента кафедры офтальмологии Российского медицинского университета им. Пирогова Татьяны Павловой, более половины жителей планеты к 2050 году будет страдать от близорукости, 10 процентов будут иметь ее высокую степень, а около миллиарда человек вовсе ослепнут.

Сейчас хуже всего дело с близорукостью обстоит в странах Южной Африки и Юго-Восточной Азии, отметил директор отдела образования Института зрения Брайана Холдена из Австралии Луиджи Билотто. Так, в Китае и Тайване от этой болезни страдают до 80 процентов людей, тогда как в Европе - 30,6 процента. В России близорукость есть у каждого третьего-четвертого взрослого.