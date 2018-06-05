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Рубрика: Экономика

Льготы опоздавшим

Сроки скидок по штрафам увеличат при задержке уведомлений
Текст: Юлия Кривошапко, Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)
Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении срока, в течение которого можно оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения с 50-процентной скидкой, если уведомление о штрафе пришло слишком поздно.
Фото: Depositphotos.com
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Поправки подготовлены во исполнение постановления Конституционного суда РФ в связи с жалобой гражданина, который из-за позднего получения уведомления лишился возможности оплатить штраф со скидкой. Согласно проекту, если автовладелец не получил уведомление о штрафе в течение 20 дней со дня вынесения постановления, то он сможет заявить ходатайство на восстановление скидки.

Данные о штрафах ГИБДД передает в почтовый центр, там их распечатывают и отправляют заказным письмом. На формирование конверта отводится 48 часов, рассказали "РГ" в "Почте России". Потом действуют сроки по доставке заказного письма (по Москве - два дня). Однако не во всех регионах уведомления о штрафах доставляются "Почтой России".

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