Сроки скидок по штрафам увеличат при задержке уведомлений

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении срока, в течение которого можно оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения с 50-процентной скидкой, если уведомление о штрафе пришло слишком поздно.

Поправки подготовлены во исполнение постановления Конституционного суда РФ в связи с жалобой гражданина, который из-за позднего получения уведомления лишился возможности оплатить штраф со скидкой. Согласно проекту, если автовладелец не получил уведомление о штрафе в течение 20 дней со дня вынесения постановления, то он сможет заявить ходатайство на восстановление скидки.

Данные о штрафах ГИБДД передает в почтовый центр, там их распечатывают и отправляют заказным письмом. На формирование конверта отводится 48 часов, рассказали "РГ" в "Почте России". Потом действуют сроки по доставке заказного письма (по Москве - два дня). Однако не во всех регионах уведомления о штрафах доставляются "Почтой России".