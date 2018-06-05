Стало известно о создании морской версии РСЗО "Чебурашка" в ДНР

Морскую версию реактивной системы залпового огня "Чебурашка" создали в ДНР. Об этом сообщает сайт главы республики Александра Захарченко.

"К сожалению, выставка нашего ВПК не смогла показать всю мощь нашего оружия. "Чебурашки" морского базирования у нас тоже есть", - заявил Захарченко, отвечая на вопрос об украинских учениях, проходивших неподалеку от территории ДНР. По его словам, эти системы готовы к поражению надводных целей.

Напомним, что реактивная система залпового огня "Чебурашка" была показана на параде 9 мая в Донецке. Установка РЗСО создана на базе автомобиля "КрАЗ".

Калибр "Чебурашки" - 217 миллиметров, - не совпадает с российскими и иностранными РСЗО. Два поворотных пакета направляющих на 64 ракеты установлены на полноприводном шасси грузовика. Максимальная дальность стрельбы не превышает десяти километров.

Интенсивность стрельбы примерно вдвое ниже, чем у российского "Града", который выпускает боекомплект из 40 снарядов за 20 секунд. Возможно, невысокая скорость работы вызвана тем, что пуск каждой ракеты производится вручную - переключением соответствующего тумблера на пульте.

Творение донецких инженеров уже прошло боевое крещение - 22 мая донецкой РСЗО была уничтожена огневая точка ВСУ в районе Авдеевки под Донецком. Таким образом военные ДНР отомстили за смерть комбата Олега Мамиева (позывной "Мамай").