Председатель Совета судей Виктор Момотов призвал людей в мантиях соблюдать особую осторожность в социальных сетях.

Судьям при общении в соцсетях предстоит серьезно взвесить, кого записывать в друзья. Фото: Reuters

- Любые действия судьи со ссылкой на свой статус в социальных сетях недопустимы, - заявил он. - Кроме того, судья должен воздерживаться от всего того, что умаляет авторитет судебной власти и способно породить сомнения в ее объективности и беспристрастности.

Эксперты рекомендуют судьям просеять списки друзей в соцсети и быть осторожными в добавлениях

Строгого запрета судьям заводить аккаунты в Сети нет. По мнению Виктора Момотова, соблюдение достаточно простых правил при должном уровне самоконтроля позволит судьям не оказываться в двусмысленных ситуациях.

Четкий регламент, прописывающий поведение судьи в соцсетях, пока не введен. Но Совет судей сейчас провел большой анализ мировой практики (а проблема действительно мировая), чтобы подготовить какие-то ориентиры для судей. Результаты исследования Виктор Момотов представил на втором заседании Экспертного клуба имени Замятнина.

- Какие возможности, предоставляемые соцсетями, могут породить вопросы этического характера? - говорит Виктор Момотов. - Можно начать с так называемых "списков друзей", которые есть в каждой социальной сети.

Пользователи добавляют друг друга "в друзья" и относятся к этому как к абсолютно безобидной возможности, и это вполне справедливо для подавляющего большинства людей. Конечно, "добавление в друзья" - это еще не признак реальной дружбы.

- Вместе с тем применительно к судьям добавление пользователей в списки друзей может вызвать некоторые вопросы этического характера, - рассказал Виктор Момотов.

Как относиться к тому, что в списке виртуальных друзей судьи окажется, например, адвокат?

- Представим себе, что адвокат, которого судья добавил в друзья в соцсети, впоследствии становится представителем одной из сторон в деле, которое рассматривается этим же судьей, - говорит Виктор Момотов. - Тогда тот факт, что адвокат включен в список друзей судьи, может взывать у противоположной стороны по делу как минимум беспокойство.

При этом вполне возможно, что судья и адвокат ни разу не встречались в "реальном" мире, не вели личной переписки.

- Вопрос об этической стороне добавления пользователей в друзья обсуждается в некоторых юрисдикциях. Комиссии по этике органов судейского сообщества опубликовали целый ряд позиций по этому вопросу, которые можно условно разделить на жесткую, умеренную и либеральную, - рассказывает председатель Совета судей.

Согласно жесткому подходу, судья может добавлять в друзья других юристов только в случае, если эти юристы не могут потенциально стать у него участниками процессов. В некоторых странах уже были случаи, когда судей лишали полномочий за добавление в друзья участников судебного процесса: это рассматривалось как безусловное основание для дисквалификации судьи. Крайне жесткого подхода к этому вопросу придерживаются, например, в штате Флорида, где совершение судьей любого процессуального действия с участием лица, добавленного в список друзей, автоматически становится основанием для лишения судьи полномочий.

Жесткие подходы распространяются на всех участников процесса. В других государствах зафиксированы случаи отмены судебных решений из-за того, что одна из сторон процесса была добавлена в список друзей свидетеля по делу. Например, психолог, выступавший в качестве судебного эксперта, добавил в друзья адвоката одной из сторон. Из-за этого решение первой инстанции было отменено.

- Вряд ли такая позиция может быть в полном объеме перенесена "на российскую почву", - заявил председатель Совета судей. - В США каждый адвокат допущен к практике в конкретном штате, и поэтому всегда можно с большой долей вероятности определить, в судах какого штата будет выступать каждый конкретный защитник. В нашем правопорядке адвокат может выступать в качестве представителя в любом суде независимо от региона. Поэтому каждый адвокат в Российской Федерации потенциально может стать участником процесса у любого судьи.

Тем не менее эксперты Клуба Замятнина рекомендуют российским судьям перепроверить списки друзей и ввести жесткую френд-политику на своих страничках.

- Помимо формирования списков друзей социальные сети позволяют размещать в публичном доступе различные материалы, а также комментировать материалы других пользователей, - продолжает Виктор Момотов. - В этой сфере от судей требуется особая осторожность, потому что любая запись и любой комментарий в социальной сети - это, по сути, публичное выступление с определенной позицией.

Даже в абстрактных комментариях по правовым вопросам скрывается подвох: высказывая мнение по той или иной правовой норме, судья косвенно указывает, как он будет применять и толковать эту норму в дальнейшем. У кого-то сразу закрадывается нехорошая мысль, мол, исход многих дел, которые этот судья будет рассматривать, уже предрешен, а это, в свою очередь, основание для отвода судьи.

Напомним, Клуб имени Замятнина (министра юстиции, который был одним из активных сторонников судебной реформы Александра II) создан для экспертного диалога и поддержки судебной реформы.