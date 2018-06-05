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05.06.2018 14:34
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Татьяна Голикова: Статус РАН не изменится

Текст: Юрий Медведев
Курирующая науку в правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова заявила на заседании президиума РАН, что вместе с созданным министерством науки и высшего образования готова к конструктивному сотрудничеству с академическим сектором. Надо отметить, что появление нового министерства вызвало беспокойство среди ученых, и, прежде всего, опасение, что академические институты могут потерять связь с РАН.

- Президент РАН Александр Михайлович Сергеев донес до меня беспокойство, которое испытывают по поводу роли РАН ее члены. Хочу успокоить вас: все вопросы, чувствительные для науки и высшего образования, не пройдут мимо РАН и ее президиума. Представители академии будут членами коллегии министерства, а также войдут в экспертную группу по разработке национальных проектов, - заверила ученых вице-премьер.

Речь идет о разработке нацпроектов "Наука", "Демографическая политика", "Образование", "Здравоохранение", "Производительность труда и занятость", "Экспорт образовательных и здравоохранительных услуг", которые курирует Голикова. В частности, она заявила, что хотела бы привлечь академию к обсуждению важных вопросов, которые связаны с демографическими процессами, которые происходят в нашей стране. Это комплексный проект охватывает все сферы жизнедеятельности нашего общества.

Фото: Константин Завражин
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Кроме того, Голикова подчеркнула, что не должно быть никакого беспокойства по поводу статуса Российской академии наук. По ее словам, никакие действия, которые ущемляют права и интересы Российской академии наук и ее учреждений, предприниматься не будут.

"Больной" вопрос для академии - "правило двух ключей". Оно введено в 2013 году, когда академические институты были переданы в специально созданное Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Согласно этому правилу, все решения в отношении академических институтов должны приниматься совместно РАН и ФАНО. Это позволило находить общий язык при решении многих спорных моментов. Татьяна Голикова заверила, что правило "двух ключей" в управлении фундаментальной наукой сохраняется. За РАН сохранится право контролировать и корректировать решения в отношении сети академических институтов. Роль Российской академии наук в стране останется значимой при разработке научных и образовательных программ и стратегий.

Академия наук с новым министерством должны за два месяца совместно разработать регламент своих взаимоотношений. Кроме того, им предстоит разработать национальный проект "Наука", который должен быть реализован с соответствии с указом президента РФ.

Напомним, что в мае ФАНО было расформировано, а минобрнауки разделили на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, которое возглавил экс-глава ФАНО Михаил Котюков.

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