Татьяна Голикова: Статус РАН не изменится

Курирующая науку в правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова заявила на заседании президиума РАН, что вместе с созданным министерством науки и высшего образования готова к конструктивному сотрудничеству с академическим сектором. Надо отметить, что появление нового министерства вызвало беспокойство среди ученых, и, прежде всего, опасение, что академические институты могут потерять связь с РАН.

- Президент РАН Александр Михайлович Сергеев донес до меня беспокойство, которое испытывают по поводу роли РАН ее члены. Хочу успокоить вас: все вопросы, чувствительные для науки и высшего образования, не пройдут мимо РАН и ее президиума. Представители академии будут членами коллегии министерства, а также войдут в экспертную группу по разработке национальных проектов, - заверила ученых вице-премьер.

Речь идет о разработке нацпроектов "Наука", "Демографическая политика", "Образование", "Здравоохранение", "Производительность труда и занятость", "Экспорт образовательных и здравоохранительных услуг", которые курирует Голикова. В частности, она заявила, что хотела бы привлечь академию к обсуждению важных вопросов, которые связаны с демографическими процессами, которые происходят в нашей стране. Это комплексный проект охватывает все сферы жизнедеятельности нашего общества.

Кроме того, Голикова подчеркнула, что не должно быть никакого беспокойства по поводу статуса Российской академии наук. По ее словам, никакие действия, которые ущемляют права и интересы Российской академии наук и ее учреждений, предприниматься не будут.

"Больной" вопрос для академии - "правило двух ключей". Оно введено в 2013 году, когда академические институты были переданы в специально созданное Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Согласно этому правилу, все решения в отношении академических институтов должны приниматься совместно РАН и ФАНО. Это позволило находить общий язык при решении многих спорных моментов. Татьяна Голикова заверила, что правило "двух ключей" в управлении фундаментальной наукой сохраняется. За РАН сохранится право контролировать и корректировать решения в отношении сети академических институтов. Роль Российской академии наук в стране останется значимой при разработке научных и образовательных программ и стратегий.

Академия наук с новым министерством должны за два месяца совместно разработать регламент своих взаимоотношений. Кроме того, им предстоит разработать национальный проект "Наука", который должен быть реализован с соответствии с указом президента РФ.

Напомним, что в мае ФАНО было расформировано, а минобрнауки разделили на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, которое возглавил экс-глава ФАНО Михаил Котюков.