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Тим Кук признался в зависимости от iPhone

05.06.2018,  
17:17
Текст: Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Глава Apple Тим Кук признался, что зависит от своего iPhone. С помощью новой функции Screen Time он выяснил, что использует гаджет чаще, чем предполагал.

"Я считал себя довольно дисциплинированным в этом вопросе. Но я был не прав", - заявил Кук в интервью CNN.

Screen Time позволяет узнать, сколько времени пользователи проводят с iPhone и iPad ежедневно и еженедельно, а такде какое количество уведомлений получают. Функция дает возможность устанавливать временные ограничения по использованию определенных приложений.

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"Я обнаружил, что тратил на использование iPhone больше времени, чем думал", - пояснил Кук, при этом отказавшись от пояснений, какие именно приложения он открывает чаще всего.

Глава Apple заявил, что не считает, что смартфон сам по себе вызывает привыкание: скорее, пользователь зависит от того, что именно делает на гаджете. "Является это "наркоманией" или нет, я не знаю, - уточнил Кук. - Каждый человек должен сам принять решение, получив данные о том, сколько он использует смартфон".

Screen Time - одна из новых функций, представленных во время ежегодной конференции разработчиков, которая прошла в Сан-Хосе.

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