Трамп глубоко разочаровал Мэй повышенными пошлинами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по телефону обсудила с президентом США Дональдом Трампом высокие таможенные пошлины на алюминий и сталь. "Это неоправданный и глубоко разочаровывающий шаг", - заявила Мэй.

По мнению британского политика, важно сохранить рабочие места на предприятиях, которые могут пострадать в результате действий Вашингтона. Лондон и Брюссель продолжат выработку мер по защите собственных производителей.

Премьер также напомнила, что Соединенное Королевство, Евросоюз и Соединенные Штаты являются близкими союзниками и всегда придерживались принципов свободной торговли. Данный вопрос Тереза Мэй планирует поднять на саммите G7 в Канаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского премьера.