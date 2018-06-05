Новости

Трамп глубоко разочаровал Мэй повышенными пошлинами 03:31
Бразильским госслужащим сократят рабочий день в связи с ЧМ-2018 03:11
Скелет динозавра неизвестного вида продали за два миллиона долларов 02:27
Число погибших беженцев у берегов Туниса выросло до 58 02:03
Клинтон отказался извиняться перед Моникой Левински 01:58
В Гватемале прервали спасательные работы после активизации вулкана 01:44
В Саудовской Аравии женщинам начали выдавать водительские права 01:33
В беспорядках в Никарагуа погибли 127 человек 01:25
Более 20 человек пострадали в ДТП на скоростной трассе в Канаде 00:49
Глава Starbucks уйдет в отставку 00:47
Власти Гватемалы уточнили число погибших при извержении вулкана 00:33
Ранняя работа Ван Гога ушла с молотка за 7 миллионов евро 00:22
Стала известна причина отмены концерта Валерия Леонтьева в Туле 00:07
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста 04.06.2018
Путин рассказал, почему для России важен нейтральный статус Украины 04.06.2018
Путин рассказал журналистам о своих фотографиях "в полуголом виде" 04.06.2018
Путин рассказал, чем займется после окончания президентского срока 04.06.2018
Названо время встречи Трампа и Ким Чен Ына 04.06.2018
Путин объяснил, почему не заинтересован в ядерной войне между КНДР и США 04.06.2018
Путин: Нет таких условий, при которых Крым вернется в состав Украины 04.06.2018
Путин рассказал о планах России по отношению к ЕС 04.06.2018
В МИД прокомментировали депортацию российского школьника из Британии 04.06.2018
Солист группы "Градусы" попал в ДТП и отменил концерты 04.06.2018
Кабмин разрешил допуск автобусов с системой "Платон" в города ЧМ-2018 04.06.2018
В детских лагерях летом отдохнет каждый третий ребенок 04.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
05.06.2018 03:31
Рубрика: В мире

Трамп глубоко разочаровал Мэй повышенными пошлинами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по телефону обсудила с президентом США Дональдом Трампом высокие таможенные пошлины на алюминий и сталь. "Это неоправданный и глубоко разочаровывающий шаг", - заявила Мэй.

Дональд Трамп объяснил введение торговых пошлин

По мнению британского политика, важно сохранить рабочие места на предприятиях, которые могут пострадать в результате действий Вашингтона. Лондон и Брюссель продолжат выработку мер по защите собственных производителей.

Премьер также напомнила, что Соединенное Королевство, Евросоюз и Соединенные Штаты являются близкими союзниками и всегда придерживались принципов свободной торговли. Данный вопрос Тереза Мэй планирует поднять на саммите G7 в Канаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

ЕС проведет экстренный саммит из-за пошлин США

Главное сегодня

Главный кадровик СК России освобожден от должности
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа
Правительство расширило возможности использования маткапитала
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский