Труп одержимого фаната "Во все тяжкие" найден на месте съемок сериала

Замотанный в пластиковую пленку труп 51-летнего Энди Джексона, человека, бывшего одержимым криминальной драмой "Во все тяжкие" (Breaking Bad), обнаружен туристами в пустыне неподалеку от города Альбукерке, где снимался сериал. Об этом пишет The Sun.

Как уточнила газета, в 2015 году Энди познакомился через интернет с женщиной, у них завязались отношения, Джексон переехал из Шеффилда, Англия, в Альбукерке и женился на ней. Но буквально через пару-тройку недель этот скороспелый союз распался.

По мнению полиции, Джексон был убит во время нападения на его новый дом. Нападавший и вывез труп в пустыню - на 75 километров от города. Где на него случайно наткнулись примерно через месяц после трагедии.

Бывшая жена Энди была допрошена и подозрения в убийстве на нее не пали. Издание сообщает, что пока по делу вообще нет ни одного подозреваемого.

В то время как другие родственники погибшего, потерявшие с ним связь после переезда, считают, что Джексона довела до греха его помешанность на "Во все тяжкие": увлечение мужчины шоу могло подтолкнуть его влиться в какое-то сомнительное предприятие и стать жертвой бандитов.

Расследование продолжается.

Сериал "Во все тяжкие", считающийся одним из лучших шоу в истории ТВ, выходил с 2008 по 2013 год. На протяжении пяти сезонов в нем рассказана история школьного учителя химии, узнающего, что неизлечимо болен, и, в стремлении обеспечить после своей смерти семью, становящегося наркобароном.