Флагманские смартфоны iPhone X наделены необычной способностью, которая вряд ли пригодится их владельцам в повседневной жизни. Речь идет о создании скриншотов в самые неожиданные моменты, когда пользователю этого не требовалось.

О том, что iPhone X может без предупреждения заполнять свою память случайно сделанными снимками экрана, пользователи жалуются в социальных сетях. "Только я случайно сделала 1400 скриншотов на своем iPhone X?"

Am I the only one that takes 1,400 screenshots ON ACCIDENT on their iPhone X? — KąγℓεεMąŗïε (@heykayymariee) 23 мая 2018 г.

"Число неожиданных скриншотов на моем iPhone X уже нереальное".

The amount of unnecessary screenshots I’ve taken on my iPhone X is unreal — Ustad Umey (@Oomdoom2) 4 июня 2018 г.

Согласно инструкции, опубликованной на сайте Apple, для создания снимка экрана на iPhone X нужно нажать кнопку выключения справа, а затем кнопку увеличения громкости слева, после чего отпустить обе кнопки. В левом нижнем углу экрана появится миниатюра снимка, которую можно отредактировать.

Пока что остается загадкой, как именно пользователи не замечают эту миниатюру, а уж тем более полторы тысячи небольших картинок, каждая из которых отображается не менее пяти секунд.