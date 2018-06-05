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У новых iPhone обнаружили странную способность

05.06.2018,  
16:39
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Флагманские смартфоны iPhone X наделены необычной способностью, которая вряд ли пригодится их владельцам в повседневной жизни. Речь идет о создании скриншотов в самые неожиданные моменты, когда пользователю этого не требовалось.

О том, что iPhone X может без предупреждения заполнять свою память случайно сделанными снимками экрана, пользователи жалуются в социальных сетях. "Только я случайно сделала 1400 скриншотов на своем iPhone X?"

"Число неожиданных скриншотов на моем iPhone X уже нереальное".

Согласно инструкции, опубликованной на сайте Apple, для создания снимка экрана на iPhone X нужно нажать кнопку выключения справа, а затем кнопку увеличения громкости слева, после чего отпустить обе кнопки. В левом нижнем углу экрана появится миниатюра снимка, которую можно отредактировать.

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Пока что остается загадкой, как именно пользователи не замечают эту миниатюру, а уж тем более полторы тысячи небольших картинок, каждая из которых отображается не менее пяти секунд.

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