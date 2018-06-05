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05.06.2018 16:47
Рубрика: Спорт

УЕФА дисквалифицировал Буффона на три матча еврокубков

Текст: Данила Жиляев

Бывший вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на три еврокубковых матча. Такое решение принял дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, Буффон наказан за прямую красную карточку, полученную в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов-2017/18 против мадридского "Реала", который "Ювентус" выиграл 3:1, но по сумме двух встреч не прошел в следующую стадию турнира.

Фото: EPA-EFE/ANDREA DI MARCO
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В ворота "бьянконери" уже на последних добавленных секундах был назначен пенальти, который Буффон ринулся оспаривать и получил от главного арбитра красную карточку за неспортивное поведение. Сменивший его в воротах Войцех Щенсны удар с "точки" в исполнении Криштиану Роналду парировать не смог.

Буффон, напомним, не так давно объявил об уходе из "Ювентуса", которому он посвятил 17 лет карьеры. Изначально ожидалось, что он и вовсе уйдет из футбола, однако, судя по всему, он намерен продолжить играть за один из европейских клубов, который будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Не секрет, что победа в этом турнире - нереализованная мечта Буффона.

По данным СМИ, наиболее вероятен его переход во французский "ПСЖ", который якобы гарантирует ему место в стартовом составе и капитанскую повязку. Однако если этот переход состоится, то в трех первых матчах группового этапа Джиджи в любом случае не сможет помочь своей новой команде.

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