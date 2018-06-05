В АТОР рассказали, как дорожающий керосин сказался на турпутевках

Рост цен на туры в связи с подорожанием топлива пока не зафиксирован. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она уточнила, аналитическая служба организации ведет мониторинг цен на пакетные туры по массовым направлениям, и рост стоимости наблюдался на праздничные дни в июне, а следующие даты заезда - например, 23 июня, стоимость туров стала ниже, несмотря на рост цен на топливо. Причем туры по России стали дешевле в среднем на 15 процентов, передает RNS.

Как напомнила Ломидзе, ранее авиакомпании не раз вводили топливный сбор , если дорожал авиакеросин, и это отражалось на цене турпутевок.