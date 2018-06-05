В Бресте пройдет сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России

В Бресте 18 июня пройдут мероприятия 54-й сессии Парламентского Собрания. К участию в работе приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства и постоянных наблюдателей при Парламентском Собрании. Впервые в заседании сессии примут участие члены Молодежной палаты Парламентского Собрания, решение о создании которой было принято Парламентским Собранием в ходе 53-й сессии в городе Брянске 16 декабря 2017 года.

На заседании состоится обсуждение хода реализации рекомендаций парламентских слушаний "Сближение законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства", которые прошли 16 декабря 2017 года в Брянске.

Участники заседания рассмотрят вопрос о сближении законодательства Республики Беларусь и Российской федерации в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования и ход работы по реализации Основных направлений формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства.

Депутаты Парламентского Собрания вместе с членами Молодежной палаты обсудят основные задачи и приоритетные направления совместной деятельности, направленной укрепление дружбы и взаимопоимания молодежи Беларуси и России, а также вопросы взаимодействия в области регулирования прав и законных интересов молодежи, сообщили в пресс-службе собрания.