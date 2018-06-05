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Рубрика: Культура

Далеко пойдет

"Временные трудности" и семейные ценности на "Кинотавре"
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)
Кризис семейных ценностей оказался в фокусе первых дней "Кинотавра". В последнем фильме Веры Глаголевой "Не чужие" ради комфорта нового мужа героиня готова бросить своих двоих малолетних детей. В дебютной полнометражной работе Игоря Каграманова "Пусть будет Лиза" дочь из-за наследства собирается отравить больную мать...

В фильме Михаила Расходникова "Временные трудности" - пример обратного: как безграничная любовь отца к сыну, страдающему ДЦП, может не только поставить больного ребенка на ноги, но и сделать из него преуспевающего известного человека - лучшего в стране бизнес-консультанта, способного вытащить из кризиса сотни компаний.

Фото: 29th febraury film company
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Мальчик непослушными пальцами часами завязывает шнурки. По полдня стоит перед тяжелейшей входной металлической дверью, открыть ее для него - все равно что слетать в космос. Мать двадцать раз готова броситься на помощь и взять его на руки, но отец непреклонен: его ребенок со всеми проблемами должен научиться справляться сам. Ведь болезнь - это только временные трудности. И из своего сына, несмотря ни на что, он намерен сделать настоящего мужчину.

Методы кажутся варварскими. Отец все делает во имя любви, но с учетом его характера и прямотой рабочего человека. Единственная возможность поставить больного на ноги - относиться к нему как ко всем, игнорируя факт его физической неполноценности. Для мальчика даже ложку держать в руках самостоятельно - настоящий подвиг, а от него требуют освоить упражнения с гантелями. Хочешь читать - подними стопку книг. Хочешь учиться - ходи в обычную школу, где другие дети к тебе будут относиться как к чуду-юду, но ты должен придумать, как найти с ними общий язык.

Обойдя не по одному кругу всех возможных врачей и знахарей, отец решается на крайнюю меру: бросает мальчика в тайге. Захочет жить - выберется. И шоковая терапия приносит чудодейственный результат. Сын с болезнью справился, но возненавидел отца и прекратил с ним всякое общение... В основе фильма - отчасти реальная история Аркадия Цукера, многие факты из жизни которого легли в основу сюжета, - и болезнь в прошлом, и на весь год расписанные его бизнес-тренинги в настоящем.

Продюсер фильма Георгий Малков рассказывал, что в медцентре, где они консультировались, привели статистику: когда больным ребенком занимаются отцы, успех лечения можно гарантировать в 90 процентах случаев, поскольку матери обычно в какой-то момент не выдерживают и начинают жалеть и щадить детей. Беда в том, что 75% мужей уходят из семей с детьми, больными ДЦП... "ДЦП - это ограничения не только физические, но и эмоциональные. Этим людям сложнее справляться со стрессами, любая острая эмоция может повести за собой серьезные последствия, - делился наблюдениями режиссер картины Михаил Расходников. - Но для меня инвалидов в принципе нет - ведь мы все в какой-то степени люди с ограниченными возможностями".

Фото: Предоставлено продюсерским центром "Хорошо Продакшн"
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Отца и взрослого сына в его фильме сыграли Иван Охлобыстин и Риналь Мухаметов. Риналь Мухаметов, точно и тонко сыгравший все эмоциональные перемены (а в свое время и сам преодолевший недуг, плохо совместимый с актерской профессией), рассказал, что он вкладывал в образ справившегося с бедой человека.

- Если после этого фильма кому-то из зрителей станет тяжело и сложно, они помножат свои проблемы на десять и поймут, что на самом деле они воистину счастливы... Я испытываю восхищение перед такими людьми, как мой герой. Такие люди умеют прощать, а прощение - это дар божий истинный... Для меня фигура отца в фильме - это как бы реальность жизни, ее лицо. Мы хотели сделать эту историю такой, чтобы она касалась всех, а не только людей с ограниченными возможностями. Нужно менять отношение ко всем людям. Главное для людей - это вера, любовь и терпение, и мы снимали фильм про то, как это необходимо в семье. По сути наш фильм про то, как всем нам встать на ноги.

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