В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева рассмотреть возможность предоставить дополнительные выходные дни госслужащим для возможности посещения либо просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ранее член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил сократить рабочий день российским государственным служащим в европейской части России в дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу. А вице-спикер Игорь Лебедев (ЛДПР) предложил и вовсе сделать эти дни выходными.
Позже Нилов заявил РИА Новости, что комитет Госдумы по труду и соцполитике готов оперативно проработать это предложение, отметив при этом, что частично вопрос можно снять на уровне правительства и руководства регионов.
"Поддерживая указанную инициативу, прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность издания нормативного правового акта правительства РФ о предоставлении, по возможности, дополнительных выходных дней федеральным государственным гражданским служащим и работникам организаций федерального подчинения, а также о соответствующих рекомендациях в адрес органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций негосударственного сектора экономики", - цитирует агентство письмо Нилова в адрес главы кабмина.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная хозяев в групповом этапе с Саудовской Аравией 14 июня (четверг, 18:00 мск), Египтом - 19 июня (вторник, 21:00 мск), Уругваем - 25 июня (понедельник, 17:00 мск).
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