В Госдуму внесен законопроект о продлении скидки на просроченный штраф

Россияне смогут в суде добиваться права оплачивать административные штрафы со скидкой в 50%, если постановление о них пришло слишком поздно.

Распоряжение о внесении в Госдуму поправок в КоАП подписал премьер Дмитрий Медведев.

Ранее законопроект был одобрен на заседании кабмина.

Льготный период, во время которого разрешена оплата "половинного" штрафа составляет 20 дней. Однако уведомления о назначении штрафов часто не доходят до адресатов в срок. Таким образом, граждане лишаются возможности оплачивать их со скидкой, хотя на скорость доставки корреспонденции влиять не могут.

Как уточняется в официальном сообщении правительства, законопроект, который должен решить эту проблему, был подготовлен МВД России во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации.