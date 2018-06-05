В кабмине пообещали не допустить сильного удорожания топлива

Поправки в законопроект о налоге на добавленный доход согласован Минфином и Минэнерго.

В правительство его планируют внести в течение этой недели, сообщил первый замминистра энергетики Алексей Текслер на Международном конгрессе Reencon-XXI. Он уточнил, что согласованы все параметры. В Госдуму документ будет передан из правительства.

По мнению представителя Минэнерго, поправки по налогу на добавленный доход и по уменьшению акциза на дизтопливо и бензин должны быть в одном законопроекте.

Также было отмечено, что правительство страны благодаря завершению налогового маневра не допустит серьезного роста цен на топливо.