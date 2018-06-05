В Киргизии по обвинению в коррупции арестовали бывшего премьера

В Киргизии заключили под стражу бывшего премьера Сапара Исакова. Изменение меры пресечения санкционировал суд по ходатайству следователя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Сапар Исаков арестован на два месяца и будет содержаться в следственном изоляторе ГКНБ. Предполагается, что он взят под стражу на весь срок следствия. Спецслужбы, напомним, обвиняют бывшего главу правительства в коррупции. Ранее с него брали подписку о невыезде.

В суде объясняют решение тем, что Сапар Исаков якобы может воспрепятствовать следствию, а также обвинением в серьезном преступлении.

Сапар Исаков был отправлен в отставку около месяца назад. Парламент вынес ему вотум недоверия.

Спецслужбы считают, что бывший премьер причастен к финансовым махинациям при проведении модернизации столичной ТЭЦ.