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05.06.2018 03:57
Рубрика: В мире

В крупном ДТП в Канаде пострадали туристы из Китая

В серьезной аварии, произошедшей на скоростной трассе в канадской провинции Онтарио, пострадали туристы из Поднебесной. В автобусе находились 37 человек, в том числе два сотрудника турагентства.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Недалеко от города Прескотт транспортное средство вылетело с дороги в кювет. С различными травмами были госпитализированы 24 человека. По меньшей мере 4 человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Как передает РИА Новости со ссылкой на канадские СМИ, на месте происшествия были люди без признаков жизни. Однако официальной информации о погибших нет. Причина аварии неизвестна. Посольство КНР в Оттаве опубликовало в Twitter заявление, что совместно с китайским консульством внимательно следит за ситуацией.

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