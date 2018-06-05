В Ливии от террористов свободили большую часть города Дерна

Ливийские военные освободили от террористов большую часть расположенного рядом с Триполи города Дерна. Операция по зачистке территории продолжается. Сухопутные силы поддерживает авиация.

"Правительственные войска взяли под контроль 75 процентов Дерны. Военные продолжают преследовать остатки боевиков", - говорится в заявлении оперативного командования. РИА Новости напоминает, что операция по освобождению города Дерна началась в первых числах мая.

Населенный пункт был под контролем террористов последние семь лет. Первые бандформирования окупировали город в 2011 году после падения режима Муаммара Каддафи.