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В России начались продажи смартфона Honor 7A

05.06.2018,  
22:00
Текст: Владимир Болотин
С 5 июня в России стартуют продажи смартфона Honor 7A.
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Новинка обладает FullView HD-экран с диагональю 5,45 дюймов, с соотношением сторон 18:9. Работает смартфон на четырехядерном процессоре под управлением OS Android 8.0.

В этой модели односенсорная камера на 13 Мп, фронтальная камера - 5 Мп. При этом селфи-камера оснащена LED-вспышкой, что не часто встретишь в моделях среднего уровня.

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Аккумулятор на 3020 мАч - вполне хватит на рабочий день. Кроме того, для удобства пользователя раздельный слот для двух "симок" и карты памяти.

Также производитель добавил в смартфон функцию Loud Voice Call, что позволит хорошо слышать собеседника даже в шумном месте или в транспорте.

Honor 7A доступен на официальном сайте бренда в золотом, черном и синем цветах корпуса. Стоимость - 7490 рублей, что немного дешевле другой "семерки" Honor 7C.

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