В России участились попытки пересылки оружия по почте

В конце мая участились попытки пересылки оружия в посылках. Как сообщила "Почта России", большая часть из них пересылалась внутри страны. До адресатов такие посылки так и не дошли из-за закона "О почтовой связи", который запрещает пересылку по почте любого оружия и его деталей.

Проверяют посылки на предмет запрещенных предметов с помощью рентгеновского оборудования. Что же там обнаруживают сотрудники почтовой безопасности? Например, получателю в Петропавловск-Камчатский пытались отправить нож-мачете. Были выявлены несколько посылок с вложениями, которые конструктивно схожи с гранатами, холодным и гладкоствольным оружием.