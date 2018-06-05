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В России заработал популярнейший китайский сервис

05.06.2018,  
13:10
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Россию пришла популярная китайская платежная система WeChat Pay, которая является частью мессенджера WeChat. Сервис ориентирован на жителей Китая, посещающих страну.

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Российским партнером системы стала компания Sendy, информация об этом опубликована на сайте фирмы. Пока WeChat Pay доступен только для граждан Китая. Туристы из Поднебесной могут совершать покупки на сумму около 2,5 тысячи рублей, оплачивать различные услуги, а также переводить средства другим владельцам аккаунтов.

Каждый пользователь WeChat Pay имеет свой кошелек, в котором для оплаты используется автоматически изменяющийся уникальный QR-код. Это обеспечивает высокую безопасность операций. Сегодня сервисом пользуются более 480 миллионов человек. Россия стала 17 страной, в которой доступна эта платежная система.

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