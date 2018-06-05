В российский прокат вышла новая комедия режиссера "Бобро поржаловать"

Актер, режиссер, сценарист, продюсер Дэни Бун богат. И это не дает покоя остальным французским кинематографистам. Дэни Бун делает деньги не на слезах, не на истории, не на любви и сексе. Он зарабатывает на смехе. Его картина "Бобро поржаловать" набрал несравнимую ни с чем аудиторию во французском прокате - 20,4 млн зрителей. И в этом плане стал там вторым по популярности после "Титаника" (он собрал 20,7 млн).

Цифры эти касаются только Франции. Между тем довольно трудная на первый взгляд для адаптации комедия, основной юмор которой построен на сравнении французских диалектов, была хорошо воспринята и в других странах, в том числе и в России.

Новый фильм Дэни Буна, который он лично привез в Россию и представил в Москве и Санкт-Петербурге, тоже порадует филологов и любителей острых диалогов. Его фундамент - отличие городского и деревенского жаргонов. Адаптировать такой проект невероятно трудно, но наших кинопрокатчиков это не испугало.

Представьте себе гламурного дизайнера эстетской мебели Валентина, который живет с длинноногой красавицей блондинкой, которая, кстати, весьма не глупа. Проживают они в навороченной квартире, о которой пойдет особый разговор. В начале картины зрителям говорят, что Валентин - сирота, добившийся всего своими силами. Однако как и в любом фильме Буна здесь нас ждет неожиданный поворот сюжета - оказывается, у главного героя есть деревенская "суперсемейка", и выражаются члены этого семейства из русской глубинки, мягко говоря, не пушкинским языком. "Ништяк", "хавать", "позырить" - это лишь некоторые перлы из лексикона деревенских жителей. Люди мира моды, как известно, также общаются на особом "птичьем" языке, в котором много эпитетов, красочных выражений. И возникает вопрос: как найти общий язык изысканному павлину и дворовому индюку?

Дэни Бун, сам сыгравший Валентина, красок для семьи не пожалел. Отца, от которого буквально через экран пахнет бензином, играет Пьер Ришар, мать (и это лучшая роль в фильме) - Лин Рено. Брата Густава, который "совсем не любит выпить" Ги Леклюиз, а его глуповатую, но добрую женушку Валери Боннетон. Полная противоположность этим земным людям красотка Лоранс Арнье в роли Констанс, жены Валентина. Ясное дело, вращаясь в мире моды, Валентин не желает признаваться, что у него есть семья в деревне. Он востребован, делает модную, но бессмысленную мебель, шуткам над которой в фильме уделено особое внимание. Но однажды семья приходит к нему сама, причем на самую значительную выставку в его жизни. И тут... не будем говорить, что на это повлияло, лишь отметим, что в Валентине неожиданно проявились его деревенские корни.

Кадр из фильма "От семьи не убежишь". Фото: kinopoisk.ru

Чтобы доступно пояснить российскому зрителю, ход этой французской семейной комедии, достаточно напомнить детский стишок про Бориску и его папу. Вот эти строчки, например:

"..Только грамотная мама

может папу понимать -

Что такое значит, ШАМАТЬ,

Что такое - щи "на ять",

Полотенце - так утирка!

Нос Борискин - носопырка!

Сам Бориска у отца

носит прозвище - ПАЦАН!"

И концовку:

"Нас вопрос суровый мучит:

"Кто же Борьку здесь научит

В окружении таком

Говорить, писать могучим,

Пушкинским певучим

НАСТОЯЩИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ?"

В фильме "От семьи не убежишь" есть особенная сцена, когда деревенщина сидит в дизайнерской ванной. Дэни Бун ее разыгрывает неповторимо. Контраст вызывает у зрителей непередаваемые эмоции, заставляет искренне рассмеяться. Но ведь главное не различия, а общие точки соприкосновения, и именно об этом, в конечном счете, картина. Кто чей язык выучит - неважно. Главное, чтобы близкие люди понимали друг друга без переводчиков.

Повторит ли прокатный успех нового фильма Дэни Буна достижения картины "Бобро поржаловать", прогнозировать трудно. Но посмотреть ее нам, простым зрителям, однозначно стоит. Коллеги-кинематографисты, конечно же, будут морщить нос и припоминать Буну его клоунское прошлое. И хотя шутки эти Буна явно задели, можно смело сказать, что такой опыт пошел режиссеру только на пользу. Кстати, недавно Бун взялся и за драму - стал одним из продюсеров фильма про Пабло Эскобара, который также вскоре приедет в Россию. Главные роли в нем сыграли Хавьер Бардем и Пенелопа Круз. Вот где можно будет вдоволь пострадать. Однако предварительно стоит посмеяться от души при просмотре картины "От семьи не убежишь".